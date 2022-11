Joint vor Abfahrt geraucht: 18-jähriger Mittersiller wurde Probeführerschein abgenommen

Die Polizei erwischte am Mittwochabend in Mittersill einen Drogenlenker. Schon beim Öffnen der Fahrertür des Pkw, sei den Beamten der Geruch von Cannabis entgegenkommen.

Am Mittwochabend um kurz nach halb zehn wurde in Mittersill ein 18-jähriger Einheimischer einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen der Fahrzeugtür sei von den Polizisten ein deutlicher Cannabisgeruch wahrgenommen worden. Der 18-Jährige gab an, kurz vor Fahrantritt bei einem Freund einen "Joint" geraucht zu haben. Ein Suchtmittelvortest verlief positiv. Die von einem Arzt durchgeführte klinische Untersuchung ergab eine Fahruntauglichkeit des Lenkers. Dem 18-Jährigen wurde der Probeführerschein an Ort und Stelle abgenommen. An seiner Wohnadresse händigte der Lenker den Polizisten freiwillig mehrere Suchtmittelutensilien und Cannabiskraut aus. Es wurde Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Zell am See und der Staatsanwaltschaft Salzburg erstattet.