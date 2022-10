Josef Riedler gibt sein Amt weiter

Der international angesehene Pädiater Josef Riedler verlässt Ende Oktober das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach und geht in Pension. Für ihn übernimmt sein langjähriger Kollege Christoph Seelbach.

"Über zwei Jahrzehnte hinweg war Josef Riedler die entscheidende Kraft und Triebfeder für den Aufbau und die so erfolgreiche Entwicklung der Abteilung Kinder- und Jugendmedizin am Kardinal Schwarzenberg Klinikum", würdigt Klinik-Geschäftsführerin Cornelia Lindner das herausragende Wirken des scheidenden Pongauer Primars der Pädiatrie: "Mit ihm verabschieden wir nicht nur einen in Österreich und über die Grenzen hinaus hoch renommierten Pädiater mit großen Verdiensten um die medizinische Versorgung der jungen Bevölkerung im Salzburger Bundesland, sondern auch einen international beachteten Forscher und Ausbilder. ...