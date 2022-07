Joseph Woelfl: Mit seinem berühmten Sohn hat Straßwalchen noch viel vor

Ein prominent besetztes Konzert, eine neu gegründete Gesellschaft: Straßwalchen macht sich fit für den Komponisten und Pianisten zu Zeiten Mozarts.

Die Plakate sind gedruckt, der Kartenverkauf hat vor Kurzem begonnen. Ende des Monats lässt Straßwalchen seinen berühmten Sohn, den Komponisten Joseph Woelfl, hochleben. Den Auftakt macht die Joseph-Woelfl-Gala in der Straßwalchner Pfarrkirche. Sie findet am 30. Juli statt, und zu Ehren des Komponisten werden in der Flachgauer Gemeinde hochkarätige Musiker erwartet. Bachleitner, er leitet gemeinsam mit Sebastian Leitl die Kulturvereinigung in Straßwalchen: "Als Solist konnten wir den Klarinettisten Bernhard Mitmesser von Mozarteumorchester in Salzburg gewinnen." Mit Mezzosopranistin Christa Ratzenböck, dem ...