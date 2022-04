100 Jahre Bergrettung Saalfelden: Von der Alarmierung zu Fuß bis zur Hubschrauberbergung

Die Ortsstelle Saalfelden-Maria Alm der Bergrettung ist 100 Jahre alt. Das Museum Schloss Ritzen lädt daher zu einer alpinen Zeitreise ein.

Bergretter zu sein sei eine Lebensphilosophie, sagt der Saalfeldner Bergrettungsarzt Wolfgang Tafatsch. Es ist die Verbindung aus Liebe zu den Bergen und dem Bedürfnis, anderen Bergsteigern in Not zu helfen. In Saalfelden und Maria Alm wird das seit 1922 gelebt. Zum 100. Geburtstag der Ortsstelle der Bergrettung zeigt das Museum Schloss Ritzen eine Sonderausstellung. Sie dauert bis 26. Februar 2023. Die Ausstellung zeigt die Geschichte der Bergrettung, die Entwicklung der Ausrüstung und einzelne Einsätze. Es gebe eine Kinderecke und einen ...