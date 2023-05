Jubiläum des Trachtenvereins D'Seerosner Obertrum wird zum Gaufest

D'Seerosner Obertrum feiern ihren 100. Geburtstag und richten das Gaufest der Heimatvereine aus.

Es ist der Höhepunkt des heurigen Volkskulturjahres: das Gaufest der Flachgauer Heimatvereine im Zuge der 100-Jahr-Feier des Trachtenvereins D'Seerosner in Obertrum am Pfingstmontag. Ein solches Gaufest gab es zuletzt im Jahr 2008 in Abersee. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten, schon im Februar waren 1200 Teilnehmer angemeldet. "Mittlerweile haben 1300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer von über 60 Vereinen aus Salzburg, Oberösterreich und Bayern ihr Kommen angekündigt", sagt D'Seerosner-Obmann Andreas Seidl, dess Lieblingszitat und Leitspruch "Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers" ist.