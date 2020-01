Altenmarkt und Zauchensee stehen am Wochenende im Bann des Damen-Weltcups. Tausende Besucher werden erwartet. Ein SN-Lokalaugenschein.

Die Stimmung könnte nicht besser sein: Beim ersten Abfahrtstraining für den alpinen Skiweltcup in Altenmarkt-Zauchensee bei blauem Himmel und Sonnenschein war die Steirerin Nicole Schmidhofer am Donnerstag gleich auf Platz zwei gefahren. "Die Piste ist in einem perfekten Zustand", sagen ...