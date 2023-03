"JuCops", "Betreute Einrichtung": Runder Tisch zu Jugendgewalt in Salzburg brachte erste Vorschläge

Von Jugendlichen und teils sogar Kindern verübte Gewalttaten (Körperverletzung , Raub) stiegen zuletzt signifikant an - wie auch häufig die dabei ausgeübte Intensität der Gewalt. Am Dienstag traf sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) mit Expertinnen und Experten von Polizei, (Jugend-)Gericht, Staatsanwaltschaft, Jugendwohlfahrt und Jugendanwaltschaft sowie mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Parteien zum Austausch über das Problem Jugendgewalt.

"Es ist eine überschaubare Gruppe von 30 bis 40 amtsbekannten Jugendlichen und zum Teil sogar noch Strafunmündigen, also teils gar erst Elf-, Zwölfjährigen, die uns große Sorge bereiten", sagte Haslauer nach dem Runden Tisch. Teils hätte das besagte Problemklientel straffällig gewordene und/oder gewalttätige Eltern, teils gar kein Zuhause und sei oft in der Notschlafstelle Exit7 in der Stadt Salzburg anzutreffen.

Erst Vorschläge kamen laut dem als Koordinator fungierenden Landeshauptmann auch bereits: Verstärkte Streetworkingangebote; Junge Polizisten sollen - in ...