Jüdische Kultusgemeinde will die Synagoge auch für Touristen öffnen

Konzerte, Events, Kulturprogramm: Elie Rosen (51), neuer Präsident der Jüdischen Gemeinde, will die Religionsgemeinschaft mehr in die Öffentlichkeit bringen - und mehr Besucher in die Synagoge begrüßen.

Nach außen hin schien der Wechsel überraschend, aber er war gut vorbereitet: Elie Rosen, Vizepräsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs und bisherige Präsident der Jüdischen Gemeinde Graz, wurde Anfang Jänner zum neuen Präsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde in Salzburg gewählt. Elie Rosen tritt in große Fußsstapfen Er tritt damit in große Fußstapfen: Immerhin übernimmt er den Vorsitz von Hanna Feingold, der Witwe des Holocaust-Überlebenden, Zeitzeugen und Charismatikers Marko Feingold, der selbst über Jahrzehnte hinweg Präsident der Salzburger Kultusgemeinde war. Wechsel an der Spitze zur Wiederbelebung der Kultusgemeinde Rosen selbst kennt Salzburg, lebt er doch schon länger in der Innenstadt. "Ich bin Reisender", verrät er im Interview mit den Stadt Nachrichten. Und er hat gemeinsam mit Hanna Feingold den Generationenwechsel bewusst vorbereitet. Rund 100 Personen zählt die jüdische Gemeinde in der Mozartstadt heute. "Der Wechsel an der Spitze der Kultusgemeinde soll das jüdische Leben nunmehr wiederbeleben", spricht Rosen von einer "Stagnation in den Provinzgemeinden". Er selbst gilt als exponierter Vertreter des österreichischen Judentums. Als Aktivitätenträger will er auch in Salzburg eine deutliche Öffnung nach außen. "Das betrifft sehr viele Ebenen. Auf kultureller wollen wir etwa mehr Konzerte anbieten, quasi ein Kulturprogramm jenseits des jüdischen Mainstreams . Auf pädagogischer Ebene können wir uns ein Programm für Schulen und Bildungseinrichtungen vorstellen", schildert Rosen. Öffnung der Synagoge für nicht religiöse Zugänge "Einen nicht religiösen Zugang zur Synagoge zu schaffen, das wäre auch für Salzburg ein Ziel." Immerhin verfügt die Synagoge in Schallmoos über das einzige existierende rituelle Bad, die so genannte Mikwe, die bei der Sanierung im Jahr 1959 wieder hergestellt wurde. Ein Zugang von Rosen: Die Touristenströme auch Richtung der Kultusgemeinde zu lenken.