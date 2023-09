Jünger und frischer: Das Salzburger Kaiviertelfest kehrt mit einem neuen Konzept zurück

Auch mobile Bands sind in den Gassen unterwegs

Für das Programm zeichnet erstmals Eventmanagerin Renate Stelzl verantwortlich, die mit ihrer Agentur Recreation auch das Fest zur Festspieleröffnung organisiert. "Das Kaiviertelfest wird frischer und jünger", sagt Stelzl. Insgesamt würden 50 Musik-Acts auf sechs Bühnen und Spielorten geboten. Auffahren wird auch der sogenannte Wingliner, ein aufklappbarer Lkw, der zur Bühne wird. Mobil sind in der Kaigasse und den umliegenden Gässchen Jazz- und Swing-Bands aus drei Bundesländern unterwegs: Das Jazzbüro, New Ohr Linz und Die Ranzler.

"Für Studierende gibt es viele Spezialangebote, es werden auch viele junge Bands aus Salzburg, Wien und Graz spielen, außerdem haben wir DJs eingeladen", betont Stelzl. Um in den Genuss der Angebote zu kommen, brauchen Studierende das Goodie-Armband, das im Hof der Universität in der Kapitelgasse 4 ausgegeben wird. Musikalisch kämen aber auch ältere Semester auf ihre Kosten.

Palfinger bringt die Besucher in 48 Meter Höhe

Hauptsponsor Palfinger bietet am Freitag und Samstag von 14 bis 19 Uhr einen besonderen Programmpunkt: Auf dem Mozartplatz wird eine Hubarbeitsbühne P 480 aufgestellt, die Besucherinnen und Besucher - gesichert mit Gurten und begleitet von einem Kranführer - in 48 Meter Höhe befördert und ihnen so einen Rundumblick auf die Altstadt ermöglicht. Kinder dürfen ab einer Größe von 1,40 Metern mitfahren. Im Gegenzug werde sich Palfinger an einem Stand präsentieren und das Fest nutzen, um sich als Arbeitgeber zu präsentieren, betont Schwenter. Er habe sich zusätzlich zu den Beiträgen der Kaufleute um Sponsoren bemüht, um ein attraktives Programm zu ermöglichen.

KTM baut einen Kinderparcours auf

Auf ihre Kosten kommen dabei die Kinder. Drei- bis Achtjährige können auf dem Mozartplatz am Freitag (14 bis 20 Uhr) und am Samstag (11 bis 20 Uhr) auf dem Parcours mit einem der KTM-Electric-Balance-Bikes fahren, das sind vollelektrische Laufräder. Zur Verfügung stehen außerdem klassische KTM-Laufräder ohne Elektromotor.

Im Mozartkino werden gratis die Kinderfilme "Bibi Blocksberg" und "Geschichten vom Franz" gezeigt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Im Gastgarten des Posthofs in der Kaigasse, der schon lange der Wiedereröffnung harrt, sind Mädchen und Buben beim Kinderschminken willkommen. Außerdem werden im Garten Hendl gegrillt.



Den Abschluss des dreitägigen Kaiviertelfestes bildet der Frühschoppen auf dem Kajetanerplatz mit dem Volksmusik-Quintett Miteinond Musi am Sonntag von 10 bis 14 Uhr.