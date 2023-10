Jüngste Mutter war in Salzburg 15,4 Jahre alt

Die älteste Frau, die ein Kind bekam war 51 Jahre alt. Ein Mal gab es im Vorjahr eine Drillingsgeburt. Der Altersdurchschnitt in der Salzburger Bevölkerung wird immer größer.

Zum weltweiten Tag der Statistik, dem 20. Oktober, lieferte die Landesstatistik einige interessante Details aus der Statistik des Jahres 2022. Am 31.12.2022 lebten 568.346 Männer und Frauen in Salzburg. 2042, in 19 Jahren, werden es rund 604.000 Personen sein. Besonders stark ist der Anstieg dabei bei der älteren Bevölkerung. Gibt es heute rund 112.000 Menschen über 65, werden es 2042 bereits 162.000 sein. Die Zahl der über 85-jährigen wird sich mehr als verdoppeln.

Typischer Salzburger ist 43,2 Jahre alt

Statistisch gesehen ist der typische Salzburger derzeit eine Frau, 43,2 Jahre alt, lebt im Flachgau, hat einen Lehrabschluss, ist verheiratet, besitzt ein halbes Auto und hat 1,48 Kinder. Männer sind mit 41,9 Jahren etwas jünger als Frauen mit 44,4 Jahren. Salzburgerinnen liegen ebenfalls bei der Lebenserwartung mit 84,3 Jahren vor den Männern mit 80,3 Jahren. Beim Bruttomonatseinkommen gibt es große Unterschiede bei den Geschlechtern. Männer verdienen im Schnitt 3322 Euro brutto, Frauen 2318 Euro brutto.

Jüngste Mutter war 15,4 Jahre alt, eine Drillingsgeburt

Die jüngste Mutter in Salzburg war 2022 bei der Geburt ihres Kindes 15,4 Jahre alt, die älteste dagegen bereits über 51 Jahre. Das ist ein Unterschied von mehr als 35 Jahren. Bei den Vätern reichte die Spanne von 17,4 Jahren bis zu über 67 Jahren. Im vergangenen Jahr gab es einmal die Geburt von Drillingen, 132 der Neugeborenen kamen als Zwillinge zur Welt. Das "Durchschnittsbaby" wog 3327 Gramm und war 51,0 cm groß. Das schwerste Baby brachte 4885 Gramm auf die Waage.

Zahl der Todesfälle überstieg jene der Geburten

Frauen mit Wohnsitz in Salzburg brachten im Vorjahr 5453 Babys zur Welt. Das sind um 302 Neugeborene weniger als 2021. "Die absolute Zahl der Sterbefälle veränderten sich zwischen 1970 und 2010 kaum. Der Durchschnitt lag bei rund 4120, allerdings bei kräftig wachsender Bevölkerung. Seit rund zehn Jahren zeigt sich jedoch eine leicht steigende Tendenz bei den Todesfällen. Vorläufiger Höhepunkt war die Corona-Pandemie mit 5333 Toten 2022. Das ist der höchste Wert seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges", sagt Stefan Senn von der Landesstatistik. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind für fast ein Drittel aller Todesfälle im Land verantwortlich.

Seit Juli ist Salzburg sechstgrößtes Bundesland

Vor rund dreieinhalb Monaten, exakt am 1. Juli 2023, wurde Salzburg bezogen auf die Einwohner das sechstgrößte Bundesland in Österreich. Um rund 1000 Männer und Frauen wurde Kärnten überholt. Der Bezirk mit den meisten Einwohnern ist seit 2022 der Flachgau. Mit 1.1.2023 zählt man dort 157.440 Menschen, in der Landeshauptstadt waren es 156.619.

Bevölkerungsrückgang im Lungau ging zurück

Zwischen 2013 bis 2022 ist die Bevölkerung im Lungau um 1,1 Prozent zurückgegangen. "In den vergangenen beiden Jahren ist diese aber wieder leicht gewachsen, aber laut Prognosen ist dies noch keine Trendwende", so Stefan Senn. Den größten Zuwachs der Bevölkerung zwischen 2013 und 2022 verzeichnete der Flachgau mit mehr als neun Prozent. Dahinter folgen die Stadt (7,4 Prozent), der Tennengau (6,4 Prozent), der Pinzgau (5,8 Prozent) und der Pongau (5,3 Prozent).

Werfenweng ist jüngste Gemeinde

Die Pongauer Kommune Werfenweng ist mit 39,1 Jahren die "jüngste" Gemeinde in Salzburg. Mauterndorf ist mit 47,3 Jahren der älteste Ort, hier ist auch der Seniorenanteil mit Personen über 65 Jahren mit 27,7 Prozent am höchsten im Land. Hintersee im Flachgau hatte in den Jahren 2018 bis 2022 die höchste prozentuale Geburtenbilanz, die geringste wies Mühlbach am Hochkönig auf. Bei der Wanderungsbilanz hatte Pfarrwerfen mit einem Plus von 11,2 Prozent die Nase vorne. Bei Tweng gab es hier ein Minus von 13 Prozent.

Ausländeranteil beträgt fast 20 Prozent

Fast jeder fünfte Einwohner in Salzburg hat nicht die österreichische Staatsbürgerschaft. Den höchsten Ausländeranteil hat dabei die Landeshauptstadt mit 31,5 Prozent. "Bei den 30 bis 40-jährigen in der Stadt beträgt der Anteil mittlerweile 47 Prozent", betont Stefan Senn. Mehr als die Hälfte der Ausländer in Salzburg, exakt 52 Prozent, haben einen EU-Pass. Die größte Gruppe sind hier Deutsche. Bei den 48 Prozent Drittstaatsangehörigen kommen die meisten, nämlich 10,2 Prozent, aus Bosnien und Herzegowina.