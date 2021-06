JugendDialog in Kaprun: "Es ist so cool, wenn wir gefragt werden"

Der neue Skatepark ist ein Vorzeigeprojekt. Die Einbindung junger Leute war eines der Themen beim Gespräch "Jugend im ländlichen Raum".

"JugendDialog 2021" - so heißt die von "Akzente Salzburg" organisierte Veranstaltungsreihe, die in der Vorwoche über die Bühne ging.

Einer der insgesamt zwölf Programmpunkte fand am Dienstag in Kaprun statt. Warum genau dort? Weil zugleich das neue Jugendzentrum (JUZ) offiziell eröffnet werden konnte. Vorab nur im kleinen Rahmen; eine große Feier inklusive Skater-Contest ist jedoch in Planung.

Gesprächsrunde "Jugend im ländlichen Raum"

Bei der Gesprächsrunde zum Thema "Jugend ...