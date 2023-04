Jugendeinrichtung Koko baute in Maxglan ein neues Zuhause für Jugendliche

Zahlreiche Kinder und Jugendliche in Salzburg können nicht bei ihren Familien leben. Das gemeinnützige Kontakt- und Kommunikationszentrum Salzburg, kurz KOKO, bietet mit seinen sozialpädagogischen Wohngemeinschaften Betreuung und Begleitung. Das "Nidus" zog nun in ein neues Haus.

Das gemeinnützige Unternehmen KOKO führt seit fast 40 Jahren sozialpädagogische Wohngemeinschaften, in denen Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 6 und 21 Jahren betreut werden.

KOKO-Geschäftsführerin Eva Goetz hat mit den Teams die Konzeption entwickelt und schrittweise an Standorten sowohl in Salzburg-Stadt als auch in Bischofshofen und Bruck/Zell am See umgesetzt. Dabei setzt KOKO auf Beziehungs- und Betreuungsarbeit durch erfahrene pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 365 Tage rund um die Uhr die jungen Bewohnerinnen und Bewohner in sämtlichen Lebenslagen nach aktuellsten Qualitätsstandards betreuen.

Umzug von Leopoldskron nach Maxglan

Nach zwölf Jahren am Standort in Leopoldskron erfolgte nun der Umzug der Wohngemeinschaft "Nidus" in ein neues Haus nach Maxglan. "Die Kooperation mit der gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaft Die Salzburg ermöglichte von Beginn an, dass wir in die Planung der Raumkonzeption miteinbezogen wurden, und das ist sehr wertvoll", zeigen sich die beiden Geschäftsführer Eva Goetz und Wolfgang Gallei begeistert.

Wünsche der Kinder wurden miteinbezogen

Ria Wienerroither, Fachbereichsleitung der KOKO Kinder- und Jugendhilfe setzt den Schwerpunkt bei der Planung sowohl auf Sicherheit als auch auf optische Faktoren. Es soll in einem Haus stille Orte für Ruhe und Rückzug geben sowie lebhafte Orte für Gemeinschaft, Interaktion und Kommunikation. "Pädagogik trifft auf Architektur", ist Wienerroither vom Einfluss der Bedeutung der räumlichen Umgebung auf gelingende Entwicklung überzeugt. Auch wurden bei der Planung die Wünsche und Vorstellungen der acht Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren miteinbezogen.

"Kinder sind die Architekten der Zukunft und deshalb ist die bestmögliche Betreuung so wichtig", ist Eva Goetz überzeugt. Dabei findet sie auch höchst anerkennende Worte für das Betreuerteam. "Sie leisten mit viel Fachkompetenz und Gefühl für die Bedürfnisse und Wünsche der Kinder und Jugendlichen eine hervorragende Arbeit", so Goetz.