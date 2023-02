Jugendgewalt: Erneut drei Burschen in Salzburg vor Gericht

Wegen dreier Raubüberfälle und etlichen Körperverletzungen saß am Montag ein einschlägig vorbestrafter Rumäne (16) neben zwei anderen jugendlichen Angeklagten in Salzburg vor einem Schöffengericht. Laut Anklage hatte der junge Rumäne etwa einen jungen Mann in Salzburg massiv geschlagen und getreten.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Auch am Landesgericht Salzburg sind Prozesse wegen Jugendgewalt, vor allem wegen Raubtaten, in der vergangenen Jahren mehr geworden.

Weil das Opfer laut dessen juristischen Begleiter, Rechtsanwalt Stefan Rieder, infolge des Übergriffs eine posttraumatische Belastungsstörung erlitten habe, wurde im Fall des 16-Jährigen der Prozess vertagt. Verurteilt wurde vom Jugendschöffensenat hingegen ein Syrer (Verteidiger: RA Michael Hofer): der 17-Jährige erhielt wegen Körperverletzungen, Diebstahls und wegen weiteren Delikte zehn Monate bedingte Haft (rechtskräftig). Ebenfalls angeklagt war auch ein erst 14-jähriger Syrer - er kam letztlich wegen Körperverletzung mit einem Schuldspruch unter Vorbehalt einer Strafe davon. Laut Staatsanwalt hatten der Rumäne und die beiden Syrer - neben etlichen anderen Anklagefakten - gemeinsam mit weiteren Jugendlichen etwa im Juli 2022 in der Stadt Salzburg einen jungen Mann (23) und einen Freund von diesem gegen fünf Uhr Früh grundlos angepöbelt, beleidigt und umzingelt. Im Anschluss wurden den beiden Männern Faustschläge ins Gesicht und Tritte gegen den Körper versetzt - einer der beiden erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht.