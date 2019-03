Jugendlandesmeister im Schach wurden in Hallein gekürt

Drei Tennengauer unter den Siegern der als Heimturnier ausgetragenen Landesmeisterschaft

Mucksmäuschenstill war es am vergangenen Wochenende im großen Saal des Halleiner Kolpinghauses - zumindest, während die mehr als 80 Teilnehmer die Schach-Jugendlandesmeister in den Altersklassen U8 bis U18 ermittelten. "Die Disziplin war beispielgebend. Da fiel es auch niemandem schwer, das Handyverbot während der Spiele einzuhalten", schmunzelt Schriftführer Edmund Reithofer vom 1. Halleiner Schachverein.

Aus Tennengauer Sicht gab es gleich mehrere erfreuliche Ergebnisse. U16-Sieger bei den Buben wurde Martin Brandauer aus Golling mit 4,5 Punkten aus fünf Runden. Bei den U12-Mädchen siegte Luci Kipman aus Hallein mit 3,5 Punkten aus fünf Runden. Die Altersklasse U10 bei den Mädchen konnte die Halleinerin Liliane Eder mit fünf Punkten aus sechs Runden für sich entscheiden.

Nach den einzelnen Runden stand den Spielern sogar ein eigener Analyseraum zu Verfügung, um noch einmal die Partien mit einem "Profi" nach möglichen besseren Zügen anzuschauen.

Mit dem Hauptschiedsrichter Daniel Lied und unter der Turnierleitung des Halleiner Jugendreferenten Gerhard Rosenlechner, der auch mit Manfred Kaiser als Schiedsrichter fungierte, stellte die Landesmeisterschaft den Höhepunkt des Salzburger Jugendschachsport-Jahres dar.

Die Halleiner Schachjugend hat sich naturgemäß mit einem großen Aufgebot an der Heimmeisterschaft beteiligt. Die Schar der teils von weit Gekommenen war aber nicht zu übersehen. So waren unter anderem Teilnehmer aus Uttendorf, Ranshofen, Schwarzach, Oberndorf/Laufen und Golling mit dabei. Auch die meisten Vereine der Stadt Salzburg wie ASK, Pjesak und Royal schickten ihre Nachwuchsspieler. Die meisten Mädchen und Buben entsandte aber der SC Neumarkt nach Hallein.