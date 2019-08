Jugendliche bei Verkehrsunfall in Weißbach lebensgefährlich verletzt

Elf Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am späten Samstag Abend in Weißbach bei Lofer. Drei von ihnen schweben in Lebensgefahr. Unter den Verletzten sind viele Jugendliche.

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag um 23.15 Uhr auf der B 311 im Gemeindegebiet von Weißbach. Ein 41-jähriger Einheimischer lenkte laut Polizei sein Fahrzeug mit offensichtlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit von Saalfelden kommend in Fahrtrichtung Lofer.

Mit ihrem Van bog eine 17-jährige Einheimische aus einer Hofzufahrt nach links auf die B 311 in Fahrtrichtung Saalfelden ein. In dem Auto befanden sich acht weitere Personen im Alter zwischen 17 und 23 Jahren.

Kurz nach dem Einbiegemanöver der 17-Jährigen kam es zur Kollision zwischen ihrem Fahrzeug und dem Fahrzeug des 41-jährigen.

Zwei mitfahrende Burschen wurden durch den Anprall durch die Heckscheibe des Vans rund 25 Meter weit zurück auf die B 311 geschleudert, wo sie schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieben.

Der Van der 17-jährigen Frau blieb nach dem Zusammenprall quer über die B 311 stehen, das Fahrzeug des 41-jährigen Lenkers kollidierte mit einem Baum und blieb im Straßenrand liegen.

Unmittelbar danach kollidierte ein 71-jähriger Einheimischer, welcher mit seinem Fahrzeug in Fahrtrichtung Saalfelden fuhr, mit dem quer auf der Fahrbahn stehenden Fahrzeug der 17-Jährigen.

Bei diesem Folgeunfall dürfte der 71-jährige Fahrzeuglenker laut Angaben der Polizei ganz knapp an den auf der Fahrbahn liegenden Verletzten vorbeigefahren und danach gegen das auf der Fahrbahn stehende Fahrzeug der Jugendlichen geprallt sein. Durch den Unfall wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt, fünf Personen wurden schwer verletzt, bei drei davon besteht laut Einschätzung der Notärzte Lebensgefahr.

Quelle: SN