Jugendliche beim Bundesheer: "Gefecht ist nie lustig, Krieg sowieso nicht"

Der Tag der Schule in der Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim vor mehr als 900 Jugendlichen: Es fielen etliche Schüsse - und mahnende Worte.

Gefechtsvorführung vor Jugendlichen in der Schwarzenbergkaserne.

Gefechtsvorführung vor Jugendlichen in der Schwarzenbergkaserne.

Gefechtsvorführung vor Jugendlichen in der Schwarzenbergkaserne.

Gefechtsvorführung vor Jugendlichen in der Schwarzenbergkaserne.

Gefechtsvorführung vor Jugendlichen in der Schwarzenbergkaserne.

Auf Einladung des Bundesheers haben Salzburger Jugendliche am Mittwoch Neuland betreten. Zum einen, weil viele von ihnen noch nie in der Schwarzenbergkaserne gewesen sind, zum anderen, weil sie noch nie solche Ausdrücke gehört haben: "subversive Feindteile", die rund um eine "Bedeckung" lauern. Das "Zulu" genannte Gebäude, in denen sie sich verschanzten, musste "bewirkt" werden. Zuletzt siegten aber eh die Guten, die Feinde wurden "geschlossen".