Jugendliche brachen in Zell am See gleich mehrmals in eine Schule ein

Die jungen Täter im Alter zwischen 14 und 18 Jahren stahlen unter anderem Lebensmittel und Bargeld. Zudem richteten sie erheblichen Sachschaden an.

Polizeibeamte konnten mehrere Einbrüche in eine Schule in Zell am See klären. Eine Gruppe Jugendlicher im Alter zwischen 14 und 18 Jahren war laut Polizeipressestelle zwischen 16. November 2020 und 8. Februar wiederholt in das Schulgebäude eingedrungen. Im Zuge einer Hausdurchsuchung zu einem Ermittlungsverfahren in einem anderen Kontext konnte Diebesgut aus den Schuleinbrüchen sichergestellt werden. Die Jugendlichen zeigten sich größtenteils geständig. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt