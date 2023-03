Jugendliche gingen auf mehrere Personen in Salzburg los

Am Samstagabend kam es zu mehreren Vorfällen - in Elixhausen und in der Stadt Salzburg. Im Flachgau bedrohte eine Gruppe junger Männer einen 17-Jährigen. Kurze Zeit später wurde einer dieser Männer erneut in der Stadt Salzburg straffällig.

Laut Polizei kam es am Samstagabend bzw. in der Nacht zu einem Diebstahl, einem versuchten Raub und zu versuchten schweren Körperverletzungen. Der erste Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht in Elixhausen im Flachgau. Dort stahlen vier Männer im Alter von 16 bis 17 Jahren von einem 17-Jährigen aus Elixhausen eine E-Zigarette. Das Opfer hatte diese kurz zuvor gekauft. Minuten später ging die Gruppe ein weiteres Mal auf den Elixhausner los. Dieses Mal bedrohte sie ihn und forderte Wertgegenstände von ihm. Der 17-Jährige verständige die Polizei. Die Beamten konnten die mutmaßlichen Täter ausforschen, sie wurden angezeigt. Es handelt sich um junge Männer aus Österreich bzw. Somalia. Eine Stunde später wurden Polizeibeamte in der vergangenen Nacht zu einem Vorfall am Salzburger Rudolfskai gerufen. Erneut waren dort Jugendliche straffällig geworden. Sie waren dort auf einen 40-Jährigen losgegangen. Die Jugendlichen schlugen dem Flachgauer laut Polizei ins Gesicht. Zudem soll eine 21-Jährige aus dem Bezirk Braunau von derselben Gruppe gepackt worden sein, ihr soll mit dem Knie in den Brustbereich getreten worden sein. Einer der beiden Täter wurde aufgrund der Täterbeschreibung als einer der Jugendlichen (16) vom versuchten Raub kurze Zeit zuvor wiedererkannt. Die Polizisten nahmen den Salzburger in einer Bar in der Altstadt fest. Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen.

