Jugendliche im Pinzgau auf Ladendiebstahltour - Beute in den Kinderzimmern gefunden

Chronik Zell am See: Land Salzburg investiert 40 Millionen Euro in Rettungstunnel Der 1996 eröffnete und 5111 Meter lange Schmittentunnel, mit dem das Zentrum von Zell am See umfahren wird, ist der längste Landesstraßentunnel in Österreich. Würde er heute gebaut, wäre ein paralleler …

Verkehrssicherheit Sieben Jahre Baustelle: Neue Flucht- und Rettungsstollen für Schmittentunnel in Zell am See 5,8 Millionen Fahrzeuge fahren pro Jahr durch den Schmittentunnel in Zell am See. Er ist damit eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in Salzburg. Neue Fluchtstollen sollen in den kommenden Jahren die …