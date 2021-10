Jugendliche nach Einbruch in Zeitungskassen geschnappt

Im Salzburger Stadtteil Lehen wurden zwei Jugendliche aufgehalten, die im Verdacht stehen, Zeitungskassen aufgebrochen und leer geräumt zu haben.

Am späten Donnerstagabend wurden mehrere Polizeistreifen nach Salzburg Lehen beordert, da dort laut Anrufer gerade zwei Jugendliche eine Zeitungkasse aufbrechen würden. Bei der anschließenden Sofortfahndung konnten die zwei verdächtigen Jugendlichen, ein 15-jähriger Pongauer und ein 13-jähriger Syrer angetroffen werden. Als diese die herannahenden Polizeistreifen sahen, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Zwei Streifenbesatzungen verfolgten die Jugendliche daraufhin zu Fuß über mehrere Straßenzüge hinweg und konnten schließlich beide Täter stellen. Sie zeigten sich bereits bei der ersten Befragung geständig, zwei Zeitungskassen in Salzburg Lehen heruntergerissen, aufgebrochen und das darin befindliche Münzgeld entwendet zu haben. Nach Abschluss der Ersterhebung wurden die Jugendlichen in die Obhut einer Betreuungseinrichtung für Jugendliche übergeben.