Jugendliche rammten mit Pkw Streifenwagen in der Stadt Salzburg

Ein 16-jähriger Bursch und zwei Freunde waren in der Nacht auf Montag in der Stadt Salzburg mit einem gestohlenen Pkw unterwegs. Als eine Polizeistreife auf sie aufmerksam wurde, flüchteten sie mit dem Auto und prallten in der Folge gegen einen weiteren Streifenwagen. Zwei Beamte wurden bei dem Unfall verletzt, beide Fahrzeuge schwer beschädigt.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.