Jugendliche randalierten am Salzburger Hauptbahnhof

Beamte der Polizeiinspektion Hauptbahnhof wurden in der Nacht auf Sonntag auf zwei Jugendliche aufmerksam, die im Innenhof des Gebäudes der Polizeiinspektion mutwillig Gegenstände gegen die Wand warfen und beschädigten. Das meldete die Polizei in einer Presseaussendung. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Burschen kurz zuvor in der Tiefgarage eines nahegelegenen Einkaufszentrums mehrere Einkaufswagen gegen die Wand geschleudert und zu Boden geworfen hatten.

Bei einem der Randalierer wurden nach Information der Polizei diverse Utensilien gefunden, die auf einen Suchtgiftmissbrauch hindeuteten. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, habe der 17-Jährige zugegeben, regelmäßig Cannabis zu konsumieren und einige Tage zuvor Ecstasy genommen zu haben, hieß es. Er wurde angezeigt.

Quelle: SN