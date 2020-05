Jugendliche richten mit tonnenschwerem Bagger großen Schaden an

Baufahrzeug, Bäume und Zaun beschädigt.

Bereits am 7. Mai haben vier Salzburger Jugendliche unbefugt einen Bagger in Betrieb genommen und damit großen Schaden angerichtet. Das Baufahrzeug stand in einem Waldstück neben einer Gemeindestraße in Berndorf, der passende Schlüssel war beim Fahrzeug versteckt. Das mittlerweile ausgeforschte Quartett (zwei 17-jährige Burschen, ein 18-Jähriger und eine 16-Jährige) beschädigte bei seiner Aktion den Bagger selbst, mehrere Bäume und einen Zaun. Die Höhe des Schadens dürfte zwischen 50.000 und 100.000 Euro liegen. Die vier zum Teil geständigen Beschuldigten werden wegen schwerer Sachbeschädigung und unbefugter Inbetriebnahme angezeigt.

Quelle: SN