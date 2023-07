Jugendliche stahlen Autos für Spritztour auf den Gaisberg

Die Polizei nahm einen 15-Jährigen fest. Ein 14-Jähriger ist flüchtig.

Am Freitag meldete ein Flachgauer den Diebstahl zwei seiner Fahrzeuge. Der 44-Jährige hatte einen SUV und einen Kastenwagen auf einem Parkplatz im Stadtteil Salzburg-Süd abgestellt, doch diese waren am Morgen verschwunden. Über einen GPS-Tracker im Auto konnte die Polizei die beiden Fahrzeuge jedoch auf am Gaisberg auffinden. In einem der Wagen saß ein 15-Jähriger. Er wurde festgenommen. Nach seinem Komplizen, einem 14-Jährigen, wird noch gefahndet. Beide Jugendliche sind wegen Autodiebstahls amtsbekannt, heißt es von der Polizei.