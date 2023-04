Jugendliche stahlen in Salzburg mehrere E-Scooter - vier der jungen Täter erwischt

Burschen waren mit den Scootern im Bereich der Salzachseen unterwegs und dann geflüchtet.

Bereits Dienstagabend hatte die Polizei in Salzburg im Bereich der Salzachseen eine Gruppe Jugendlicher mit E-Scootern bemerkt. Die Burschen flüchteten damals in verschiedene Richtungen. Vier der sechs Jugendlichen konnten nun von der Polizei gestellt werden - drei 15-jährige Österreicher und ein 14-jähriger Afghane. Sie hatten die Schlösser an den E-Scootern aufgebrochen und die Elektro-Tretroller gestohlen. Ermittlungen zu weiteren Tätern laufen noch.