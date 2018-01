Jugendliche verübten im Pongau zahlreiche Straftaten

Einbrüche, Diebstähle, Körperverletzung: Sechs Burschen stehen seit Dienstag in Salzburg vor Gericht.

Die sechs Jugendlichen, die am Dienstag am Landesgericht vor Richterin Bettina Maxones-Kurkowski Platz nahmen, sind alle erst 16 oder 17 Jahre alt; sie sind türkische Staatsbürger oder Österreicher mit türkischen oder kosovarischen Wurzeln, durchwegs im Pongau wohnhaft und alle bis auf einen vorbestraft. Staatsanwalt Leon Karisch wirft den untereinander eng befreundeten Burschen vor, zwischen März und Juni 2017 zwei Einbrüche und viele Diebstähle verübt zu haben. Zwei Angeklagten lastet Karisch auch Körperverletzungen an: sie sollen etwa einen anderen 17-Jährigen verprügelt und schwer verletzt haben. Zu Prozessbeginn legten die Jugendlichen zum Teil Geständnisse ab.

Der Prozess soll heute, Mittwoch, zu Ende gehen. Bemerkenswert: Wie die Polizei einst berichtete, nannte sich das Sextett "La Mafia" und hatte schon einheitliche Pullover mit ebendiesem Aufdruck bestellt.

(SN)