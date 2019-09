Jugendliche wüteten in der Pädagogischen Hochschule in Salzburg

Das Duo soll mehrere Laptops gestohlen haben. Dann drehten sie mehrere Wasserhähne auf und setzten Räume unter Wasser.

Polizisten kontrollierten am Mittwoch in der frühen Morgenstunden zwei Radfahrer im Bereich des Rudolfsplatz, die zwei große Verstärkerboxen mit Rädern an der Unterseite hinter einem Fahrrad herzogen.

Einer der beiden Salzburger im Alter von 16 und 17 Jahren trug einen Laptop unter dem Arm, welcher an der Unterseite mittels eines Aufklebers als Eigentum der Pädagogischen Hochschule Salzburg gekennzeichnet war. Im Vorfeld hatten die beiden Jugendlichen die mitgeführte Ausrüstung unglaubwürdig damit begründet, sie für ihre Ausbildung bei den "Universal Studios" überlassen bekommen zu haben.

Bei der Durchsuchung der Personen stellten die Polizisten in einem Rucksack fünf weitere Laptops sicher. Die beiden Beschuldigten gestanden schließlich, durch eine unversperrte Türe in die Pädagogische Hochschule Salzburg eingedrungen zu sein, und dort die Gegenstände gestohlen zu haben.

Bei der niederschriftlichen Einvernahme zeigte sich der 17-jährige Beschuldigte umfassend geständig und gab ergänzend zum Diebstahl an, dass er mit seinem 16-jährigen Mittäter noch einige Wasserhähne in einem Nebenobjekt der Pädagogischen Hochschule aufgedreht habe.

Zuvor hätten sie die Abflüsse verstopft. Eine Polizeistreife überprüfte diese Angaben sofort und verständigte unverzüglich die Berufsfeuerwehr Salzburg, um das zentimeterhoch stehende Wasser zu beseitigen. Der 17-Jährige gestand weiter, das Fahrrad, mit welchem er angetroffen wurde, eine Woche zuvor in Salzburg-Gnigl gestohlen zu haben.

Der 16-jährige Beschuldigte verweigerte jede weitere Aussage. Nach Abschluss der Ermittlungen und Feststellung der Schadenssumme werden beide der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.

