Jugendlicher schlug in der Stadt Salzburg einen Obuslenker nieder

Der 52-jährige erlitt Gesichtsverletzungen. Nach dem jungen Täter sowie zwei weiteren Jugendlichen wird gefahndet.

Am Sonntagabend kam es in der Stadt Salzburg in einem Linienbus an der Haltestelle Reichenhaller Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei bislang unbekannten Jugendlichen und einem 52-jährigen Obuslenker. Einer der Jugendlichen versetzte dem 52-Jährigen im Bus Faustschläge ins Gesicht - das Opfer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen. Die Ermittlungen laufen.