Jugendlicher Skifahrer bei Sprung über Geländekante schwer verletzt

Seine Freunde leisteten dem Einheimischen Erste Hilfe.

Fünf jugendliche Einheimische waren laut Angaben der Polizei am Samstag kurz vor Mittag im Skigebiet "Fanningberg" in Weißpriach mit deren Freeride-Skiern im freien Gelände hintereinander talwärts gefahren, als der Erste (16) über eine ca. 2 Meter hohe, unübersichtliche Geländekante sprang und zu Sturz kam. Die Freunde leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der schwer verletzte Schüler wurde vom Rettungshubschrauber geborgen und mit einem Wirbelbruch in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach geflogen.



Auch in Obertauern kam es am Samstag zu einem Alpinunfall. Am frühen Nachmittag hatte ein 17-jähriger rumänischer Staatsangehöriger mit Schiern die präparierte Piste verlassen und fuhr in das freie Gelände. In Folge stürzte er mit dem Kopf voraus in den Schnee. Der Schifahrer erlitt durch den Sturz eine Kopfverletzung unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach geflogen.

Quelle: SN