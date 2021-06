Jugendlicher stahl in Salzburg zwei Handys - Fluchtversuch durch Fenster scheiterte

Der 17-jährige Deutsche wurde der Polizei übergeben.

Am Montagnachmittag entwendete in einem Kaufhaus in Salzburg ein 17-jähriger deutscher Staatsangehöriger mittels einer präparierten Sporttasche zwei Handys. Des weiteren deponierte er weitere Elektronikartikel im Geschäft für einen weiteren Diebstahl. Der Täter konnte durch die Ladendetektive nach kurzer Flucht in der Tiefgarage angehalten und in ein Büro verbracht werden. Dort versuchte der 17-Jährige abermals durch ein geöffnetes Fenster zu fliehen. Der Fluchtversuch misslang allerdings und er wurde der in weiterer Folge der Polizei übergeben.