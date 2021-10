Jugendlicher starb bei Raserunfall in Salzburg: Drei Monate bedingte Haft für Lenker

Zwölf Monate Haft, davon drei Monate unbedingt - das ist das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 18-jährigen Salzburger, der im Februar in der Vogelweiderstraße einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte.

Am Landesgericht Salzburg muss sich am Freitag ein 18-jähriger Österreicher verantworten. Er ist im Februar laut Staatsanwaltschaft mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einem geliehenen BMW gegen einen Betonpfeiler geprallt. Sein im Fond des Pkw sitzender 17-jähriger Freund starb, zwei weitere Mitfahrer, darunter die Schwester des Getöteten, wurden schwer verletzt. Laut Strafantrag war der 18-Jährige vor dem Unfall mit 120 bis 128 km/h die Straße entlanggerast und ins Schleudern geraten. An der Unfallstelle gilt Tempo 50.

