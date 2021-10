Jugendlicher starb bei Raserunfall in Salzburg: Drei Monate unbedingte Haft für Lenker

Zwölf Monate Haft, davon drei Monate unbedingt - das ist das noch nicht rechtskräftige Urteil gegen einen 18-jährigen Salzburger, der im Februar in der Vogelweiderstraße einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hatte. Den unbedingten Haftteil könne der Lenker mit einer Fußfessel verbüßen, so der Richter.

Am Landesgericht Salzburg muss sich am Freitag ein 18-jähriger Österreicher verantworten. Er ist im Februar laut Staatsanwaltschaft mit stark überhöhter Geschwindigkeit in einem geliehenen BMW gegen einen Betonpfeiler geprallt. Sein im Fond des Pkw sitzender 17-jähriger Freund starb, zwei weitere Mitfahrer, darunter die Schwester des Getöteten, wurden schwer verletzt. Laut Strafantrag war der 18-Jährige vor dem Unfall mit 120 bis 128 km/h die Straße entlanggerast und ins Schleudern geraten. An der Unfallstelle gilt Tempo 50.

Der 18-jährige Österreicher ...