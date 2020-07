Jugendlicher stirbt bei Steinschlag vor Eisriesenwelt in Werfen

Schreckliches Unglück Sonntagvormittag im Pongau: Auf dem Weg zur Eishöhle wird der Bursch von einer Steinlawine erfasst, ein zweiter schwer verletzt.

Gegen 11:45 Uhr hat sich das Unglück zwischen Bergstation und Höhleneingang ereignet. Zwei Burschen, sie sollen aus der Gegend stammen, wurden dabei von einer Steinlawine erfasst. Einer wurde getötet, ein zweiter schwer verletzt. Vorort waren nach dem Unglück die Alpinpolizei, Landesgeologe Gerald Valentin und das Kriseninterventionsteam im Einsatz.

Betriebsleiter Franz Reinstadler: "Dieses Unglück wurde durch einen klassischen Steinschlag ausgelöst. Vermutlich durch die starken Regenfälle der letzten Tage." Jahr für Jahr würden die Felsen untersucht, die Besucher durch Galerien geschützt. Ein Großteil der Steine sei auch auf diesen gelandet, einige wenig leider nicht.

Geschäftsführer Fritz Oedl erreichte die Schreckensmeldung im Urlaub in Griechenland. "Fürchterlich, so etwas hatten wir noch nie." Er werde versuchen, so schnell wie möglich nach Österreich zurückzukehren.

Nach dem Unglück wurden die Besucher mit der Seilbahn sukzessive ins Tal gebracht.

Wie lange die Eisriesenwelt in Werfen gesperrt bleiben wird, ist noch nicht klar. "Ich bin gerade bei der Begehung mit dem Landesgeologen. Danach werden wir eine Entscheidung treffen", so Reinstadler.

Die Eisriesenwelt ist die größte Eishöhle der Welt, mit rund 40 km Länge. Rund 160.000 Besucher zählte die Eisriesenwelt allein im vergangenen Sommer.

Quelle: SN