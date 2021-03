Jugendverein Spektrum: "Wir könnten die Brücke schlagen"

Lernen im Café? Jugendverein Spektrum sieht den Bedarf.

Martina Hauser ist pädagogische Leiterin im Verein Spektrum. Dort hält man die Überlegung, Cafés zum Lernen zu öffnen, an sich für eine gute Sache. Zur Vorgeschichte: Die Lehener Gastronomin Mey Jaberova vom Bistro Beiruti will den Jugendlichen im Stadtteil einen Ort zum Lernen geben - in Wien gibt es auf Initiative der Neos bereits diese "fliegenden Lerncafés".

Es könnte nur sein, dass die jungen Leute Bezugspersonen brauchen, die ihnen die Brücke schlagen, heißt es seitens des Salzburger Jugendvereins ...