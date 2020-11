Jugendzentren: Stadtpolitik und Kirche einigen sich

Bis dato hat die Stadt Salzburg keinen Covid-Fall in einem städtischen Altersheim. Man will alles tun, um auch gut durch die zweite Welle zu kommen.

Chronik

Eine kleine Runde von Schülerinnen eines Gymnasiums in der Stadt feierte am vergangenen Samstag den 16. Geburtstag einer Freundin. Es sind Mädchen der Generation Greta: Interessiert an Umwelt- und …