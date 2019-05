Junge Baustellen-Kätzchen eroberten das Herz von Techniker auf der Paracelsus-Baustelle in Salzburg

"Ich füttere sie regelmäßig", sagt Walter Engl. Er hofft, dass sich tierliebende Menschen bei ihm melden, die den drei Streuner-Kätzchen ein Zuhause geben können.

Schon im November habe er die Katzenmutter in Baustellennähe herumstreunen gesehen und vor etwa zwei Monaten dürfte sie ihre drei jungen Kätzchen bei einem Baustellencontainer zur Welt gebracht haben. "Zwei sind orange-weiß, eine ist cappuccino-weiß", beschreibt Walter Engl. Er ist Techniker und zweiter Bauleiter auf der Baustelle für das neue Paracelsusbad in der Stadt Salzburg. Und er hat die Kätzchen schon in sein Herz geschlossen, allen voran das Cappuccino-färbige Tier. "Ich nenne ihn Theodor, obwohl ich eigentlich gar nicht genau weiß, ob es ein Bursche ist. Am liebsten würde ich ihn mit selbst behalten. Aber das geht nicht", sagt Walter Engl. Denn: In seiner Familie gebe es bereits zwei Katzen, und man könne nicht sicher sein, ob sie sich mit einem neuen Katzen-Mitglied in der Familie anfreunden würden.

Er hofft, dass sich der eine oder andere Katzenliebhaber bei ihm meldet, damit die Tiere einen guten Platz bekommen. Bei der Tierrettung habe man ihm zwar gesagt, sie kämen auch so durch, aber Walter Engl wünscht ihnen dennoch einen Platz in einer liebevollen Familie. "Ich füttere sie regelmäßig mit Katzenfutter, das ihnen offenbar sehr schmeckt. Sie sind natürlich auch nicht so heikel, wie man das von Haus- und Wohnungskatzen kennt", erzählt der Techniker. Ein paar Mal habe er die wilden Kätzchen schon streicheln dürfen, je größer sie werden, desto skeptischer seien sie aber. "Deshalb hoffe ich, dass sich bald jemand meldet, der gerne eine Katze hätte", sagt Walter Engl. Er sei tagsüber ohnehin bei der Baustelle, Interessenten könnten einfach vorbeikommen.

