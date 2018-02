Ramona Laufer (29) hat das Restaurant Stratmann in der Panzerhalle in Salzburg-Maxglan übernommen - gemeinsam mit ihrem Verlobten. Ab heute, Dienstag, hat das Lokal geöffnet. Die Bayerin verspricht in ihrem neuen Konzept: traditionelle Küche, modern zubereitet, zu fairen Preisen. Das Mittagsmenü mit Salat oder Suppe und Hauptgericht kostet 9,20 Euro. "Unser Restaurant hat definitiv Potenzial."

