Junge Flachgauer Musiktalente wurden für ihre Leistungen geehrt

Die Bürgermeisterin von Anif, Gabriella Gehmacher-Leitner, und die Bürgermeister Franz Tiefenbacher (Elsbethen), Herbert Schober (Grödig) und Joachim Maislinger (Wals-Siezenheim) sowie Gemeinderätin Ingrid Scheucher-Neumüller (Großgmain) und Vizebürgermeisterin Maria Steindl (Elsbethen) überreichten Urkunden an alle Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr am Musikum die Abzeichen Junior, Musikum-Bronze oder Musikum-Silber abgelegt haben.