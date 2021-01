Junge Jüdin kämpft im Videochat gegen Hass

Zum 76. Mal jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz. Eine junge Jüdin erzählt, warum der Gedenktag heuer wichtiger denn je ist.

Coronaleugner, Verschwörungstheorien, rechte Hetze: Der Holocaust-Gedenktag hat in den vergangenen zwölf Monaten zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Davon ist Eli überzeugt. Eli ist der hebräische Name einer jungen Salzburgerin. Sie ist Jüdin, ihren vollen Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Am Mittwoch nimmt sie am Holocaust-Gedenktag in Salzburg teil.

Am 27. Jänner 1945 befreiten Soldaten der sowjetischen Armee die Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz. In Salzburg erinnert daran 76 Jahre später ein Mahnmal auf dem Südtiroler Platz. Dort ...