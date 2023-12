Junge Katze ausgesetzt: Diversion in Salzburger Prozess wegen Tierquälerei

Zwei Männer aus dem Pinzgau (33 und 57) mussten am Dienstag am Landesgericht Salzburg wegen des Vorwurfs der Tierquälerei vor Strafrichterin Daniela Meniuk-Prossinger Platz nehmen. Laut Strafantrag hatte das Duo im Juni 2023 in Maria Alm eine junge Katze auf der Straße ausgesetzt; das Tier sei jedoch zu einem Leben in freier Natur bzw. Freiheit noch nicht fähig gewesen.

