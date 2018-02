Junge Kosmetikerinnen beleben Itzling

Schönheit aus dem Norden der Stadt - Fünf Damen starten durch.

Alles unter einem Dach - im Kosmetikstudio an der Itzlinger Hauptstraße 7 haben fünf junge, dynamische Fachfrauen sich dem urweiblichen Thema der Schönheit verschrieben. Studiogründerin Sarah Samer (Mitte mit Hündchen, Expertin für Permanent Make up) entdeckte 2014 die leerstehende Geschäftsimmobilie, in der früher Anglerbedarf angeboten wurde. Die Räumlichkeiten wurden komplett saniert und optisch in ein weibliches Wohlfühlambiente verwandelt. Nach und nach kamen die jetzigen Partnerinnen dazu (v.l.): Sarah Ressler (Wimpernverlängerung, Make up: "Wer von innen strahlt, strahlt auch von außen"), Ivana Budimir ("Nageldesign mit Passion"), Lisa Wilflingseder ("Nageldesign ist Präzision"), Sandra Endlmaier ("Friseurin aus Leidenschaft"). Visagistin Sarah Samer zaubert täuschend echte 3D-Augenbrauen: "Für uns ist die Lage in Itzling optimal, wir sind leicht zu erreichen, unsere Kundinnen parken direkt vor dem Geschäft." Termine kann man übrigens auch online buchen: www.thestylestudio.at. Bild: SW/Sonja Wenger