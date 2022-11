Junge Lehrerin aus Bürmoos wirbt für ihren Beruf

Isabell Schörghofer macht Werbung für den Lehrerberuf. Sie unterrichtet mit viel Freude an der Volksschule Lamprechtshausen.

Die 25-jährige Bürmooserin Isabell Schörghofer ist eines der "Gesichter" der Kampagne "ohnelehrer*innen" des Landes Salzburg. Das Ziel der Kampagne ist es, möglichst große Aufmerksamkeit bei jungen Menschen von 16 bis 18 Jahren zu erreichen. Aber auch potenzielle Umsteiger aus anderen Berufsfeldern und Studienrichtungen zu motivieren, den Beruf Lehrerin oder Lehrer zu ergreifen. Erste Anlaufstelle für Interessierte ist die Webseite www.ohnelehrerinnen.at.

"Ich war an der Pädagogischen Hochschule in der Hochschulvertretung. Nach einer Anfrage der Bildungsdirektion hat mich eine Kollegin für die Kampagne vorgeschlagen und ich war gerne bereit mitzumachen", berichtet Isabell Schörghofer, die an der Volksschule Lamprechtshausen unterrichtet. Dabei erzählt sie in einem Video, was ihr an ihrer Arbeit als Volksschullehrerin - dem "wahrscheinlich schönsten Beruf der Welt" - so gut gefällt.

SN/sw/lmz/huber-lachner Isabell Schörghofer im Klassenzimmer.

"Für mich war eigentlich immer schon klar, dass ich beruflich einmal etwas mit Kindern machen will", so Schörghofer. Nach drei Schnuppertagen während ihrer Hauptschulzeit stand die Entscheidung endgültig fest. Schnell war ihr auch klar, dass sie eher mit kleineren Kindern im Volksschulalter arbeiten möchte.

Nach der Matura am BORG Oberndorf erfolgte ihre Ausbildung zur Volksschullehrerin an der PH Salzburg. Seit März 2020 unterrichtet sie an der Volksschule Lamprechtshausen. Schörghofer: "Das war gerade zu Beginn der Corona-Pandemie eine besondere Herausforderung."

” Bild: SN/sw/lmz/huber-lachner Isabell Schörghofer, Lehrerin „Ich möchte den Kindern möglichst viel mitgeben fürs Leben.“

An ihrer Tätigkeit liebt sie die Abwechslung und dass man sich kreativ einbringen kann. "Ich möchten den Kindern möglichst viel mitgeben fürs Leben." Schörghofer bekennt aber, dass es schon sehr anspruchsvoll ist, den ganzen Vormittag für 20 Kinder da zu sein, die alle ihre eigenen Wehwehchen und Probleme mitbringen. "Schule ist nicht nur das Erlernen des Stoffes, sondern ganz viel leben und erleben. Ich möchte, dass die Kinder später im Leben eigenständige Persönlichkeiten sind", umreißt Schörghofer ihr vorrangiges Ziel als Pädagogin.

"Ruhe vor dem Sturm" vor Unterrichtsbeginn

Für die junge Volksschullehrerin ist die Zeit, bevor der Unterricht beginnt, die Ruhe vor dem Sturm. "Denn die Kinder bringen Unmengen an Energie mit. Sie sind unfassbar witzig, aufgeweckt, fröhlich und ehrlich", so Schörghofer. Keinesfalls möchte sie ihre Tätigkeit mit einem Bürojob tauschen.

Als Abwechslung zum mitunter anstrengenden Berufsalltag ist die junge Flachgauerin viel in der Natur unterwegs. "Ich bin gerne in den Bergen wandern oder klettern. Die Bewegung in der frischen Luft ist der beste Ausgleich für mich."