Junge Lenkerin aus dem Pinzgau überschlug sich mit Pkw

21-jährige verlor Kontrolle über das Fahrzeug.

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Bruck eine 21 Jahre alte Lenkerin, die auf der B311 in Richtung Taxenbach unterwegs war. Die junge Frau hatte aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Das Fahrzeug überschlug sich. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde die Pinzgauerin in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Der Alkomattest verlief negativ. Am Fahrzeug, der Lärmschutzwand und der Leitschiene entstand massiver Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Bruck und Zell am See führten die Fahrzeugbergung durch.

Quelle: SN