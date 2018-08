Junge Polizistin stürzt beim Klettern in den Tod

Die Frau war am Dienstag mit einem Begleiter auf den Vajolettürmen in Südtirol unterwegs. Sie soll 50 Meter in die Tiefe gestürzt sein, als sie ihren Partner sicherte.

Zu einem tragischen Kletterunfall einer jungen Salzburger Polizisten kam es laut italienischen Medienberichten am Dienstag in den Südtiroler Dolomiten. Demnach soll eine 25-jährige Frau aus Wals-Siezenheim auf dem so genannten Stabeler Turm 50 Meter weit abgestürzt sein.

Laut der Nachrichtenseite stol.it war die Frau gemeinsam mit einem Salzburger Begleiter in den so genannten Vajoltettürmen unterwegs. Dabei handelt es sich um eine markante Felsformation, bestehend aus mehreren spitzen Türmen. Die Zweier-Seilschaft soll gegen 10.45 Uhr bereits einen der Türme absolviert haben und wollte den nächsten Gipfel in Angriff nehmen. Die 25-Jährige soll ihren Begleiter gesichert haben, dabei dürfte sie selbst verunglückt sein.

Sie soll 50 Meter weit abgestürzt sein und dabei tödliche Verletzungen erlitten haben. Ihr Begleiter soll sofort einen Notruf abgesetzt haben. Er dürfte bei dem Vorfall unverletzt geblieben sein. An dem Rettungseinsatz waren die Bergrettung, die Carabinieri und der Bergrettungshubschrauber Auit Alpin beteiligt. Für die 25-jährige Salzburger Polizistin kam aber jede Hilfe zu spät. Die Notfallseelsorge betreute ihren Begleiter.

Am Dienstagabend bestätigte Joachim Maislinger, Bürgermeister von Wals-Siezenheim, den SN den Vorfall. "Ich wurde vom Postenkommandanten darüber informiert. Das ist eine sehr tragische Geschichte", sagt Maislinger. Auf der Polizeiinspektion sei man tief getroffen von dem Vorfall. Die 25-Jährige stammt aus einer Polizistenfamilie, auch ihr Vater ist bei der Polizei in Salzburg tätig. Laut einem Polizeimagazin war die Frau begeisterte Sportlerin. So war sie auch als Läuferin und Dreikämpferin erfolgreich.

Beim Außenamt wartete man Dienstag noch auf eine offizielle Bestätigung Vorfalls seitens der italienischen Behörden.

