Von der Frau mit dem Namen Julia fehlt seit Ende Juni jede Spur. Hilfe-Aufrufe in den sozialen Medien.

Bereits seit dem 28. Juni wird eine Salzburgerin in Portugal vermisst. Vor allem in sozialen Medien wird mit Postings nach der 28-jährigen Julia gesucht. Und auch das Außenministerium bestätigte am Mittwoch den Vermissten-Fall, wollte aber keine weiteren Angaben machen. Man ...