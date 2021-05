Junge Shop-Mitarbeiterin veruntreute in Salzburg 70 hochwertige IPhones: bedingte Haft

Die vor Gericht geständige 21-Jährige erhielt sechs Monate bedingte Haft (rechtskräftig).

Eine - nun ehemalige - junge Mitarbeiterin eines Salzburger Telekommunikationsshops sah sich Donnerstag am Landesgericht mit den Vorwürfen der Veruntreuung und Urkundenfälschung konfrontiert. Laut Anklage hatte die 21-Jährige insgesamt 70 hochwertige und -preisige Mobilfunkgeräte, vor allem iPhones, ergaunert. Konkret soll die junge Frau, eine Ungarin, in Serie fiktive Handyverträge abgeschlossen haben; also Verträge mit Personen bzw. Kundendaten, die real gar nicht existieren. Laut Staatsanwaltschaft soll die (Ex-)Shop-Mitarbeiterin durch ihre bereits Ende 2019/Anfang 2020 verübten Taten einen Schaden von knapp 80.000 Euro verursacht haben.

Im Prozess vor Jugendrichterin Bettina Maxones-Kurkowksi zeigt sich die Ungarin geständig. Sie erhielt sechs Monate bedingte Haft und muss Bewährungshilfe in Anspruch nehmen. Im Hintergrund dürfte eine größere Tätergruppe stehen, die die Handys vermutlich weiterverkaufte.