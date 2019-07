Nach einem tragischen Unfall berichtet der Vater der verstorbenen 20-Jährigen von deren Leidenschaft für das Wasser.

Zwei Bilder hat Dieter Heinz in diesen Tagen stets vor Augen. Es ist das glückliche Gesicht seiner Tochter Verena vom Mittwoch, weil das gemeinsame Tauchtraining in Kroatien so gut lief. Und es sind die schrecklichen Momente kurz danach, als die ...