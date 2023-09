Jungen Pinzgauer brutal verprügelt: Deutscher Fußballprofi in Salzburg vor Gericht

Unter regem öffentlichen Interesse - etliche Journalisten deutscher Medien haben sich angesagt - wird am Donnerstag ab 11 Uhr dem deutschen Profi-Fußballtormann Marius Gersbeck am Landesgericht Salzburg der Strafprozess gemacht. Die Staatsanwaltschaft lastet dem derzeit suspendierten Goalie des Berliner Bundesliga-Absteigers Hertha BSC an, im Sommer 2023 in Zell am See einen jungen Pinzgauer nächtens brutal attackiert und dabei schwer verletzt zu haben.

BILD: SN/WWW.IMAGO-IMAGES.DE Muss sich wegen schwerer Körperverletzung in Salzburg vor Gericht verantworten: Marius Gersbeck, aktuell suspendierter Tormann des deutschen Bundesliga-Absteigers Hertha BSC.