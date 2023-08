Jungen Pinzgauer schwer verletzt: Tormann von Hertha BSC Berlin am 28. September in Salzburg vor Gericht

Marius Gersbeck, zuletzt suspendierter Fußballtormann des deutschen Bundesliga-Absteigers Hertha BSC Berlin, hatte laut Strafantrag einem Einheimischen am frühen Morgen des 16. Juli in Zell am See nach zuerst verbalem Streit Faustschläge und Tritte versetzt. Das Opfer erlitt demnach Brüche im Gesicht.

Wie Elena Haslinger, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg, am Montag in einer Aussendung mitteilte, muss sich "ein Fußballspieler des deutschen Vereins Hertha BSC" am 28. September am Salzburger Landesgericht verantworten. Der Name Gersbecks wird in der Aussendung nicht explizit genannt.

Konkret wird dem Angeklagten - der 28-jährige Tormann befand sich zur inkriminierten Tatzeit mit der Hertha auf Trainingslager in Zell am See - schwere Körperverletzung gemäß Paragraf 84 Strafgesetzbuch angelastet. Strafrahmen: sechs Monate bis fünf Jahre Haft.

Laut kürzlich bei Gericht eingebrachtem Strafantrag der Staatsanwaltschaft hatte Gersbeck damals am frühen Morgen auf offener Straße dem 22-jährigen Einheimischen, mit dem er in eine Auseinandersetzung geraten war, Faustschläge und Tritte versetzt. Un dem jungen Pinzgauer dadurch eine Orbitabodenfraktur, eine Kieferhöhlenwandfraktur sowie ein Lidhämatom zugefügt.

Vorwurf der schweren Körperverletzung

Nach dem gewalttätigen Vorfall in Zell am See hatte Hertha mit einer Suspendierung Gersbecks reagiert: "Aufgrund der polizeilichen Ermittlungen gegen unseren Spieler Marius Gersbeck haben wir uns entschieden, Marius bis auf Weiteres vom Mannschaftstraining zu suspendieren. Darüber hinaus hat er sich unerlaubt vom Team-Hotel entfernt", erklärte Hertha-Geschäftsführer Thomas Herrich damals einer Club-Mitteilung. Am Montag teilte die Hertha nun mit: "Da es sich nach wie vor um ein laufendes Verfahren handelt, bitten wir um Verständnis, dass wir uns auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern können und werden."



Torhüter Gersbeck war vor den ihm nun angelasteten Gewaltattacken offenbar mit Fans aus der Ultra-Szene von Hertha BSC im Stadtgebiet von Zell am See unterwegs gewesen.