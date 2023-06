Junger DJ aus Unterach liebt die große Show auf der Bühne

Der 25-jährige Markus Thurner aus Unterach erfüllt sich als DJ Mark Tarro einen Jugendtraum. Am 1. Juli heizt er beim Stadtfest Seekirchen ein.

Als Bub hat er klassisch Akkordeon und Schlagzeug gelernt. Kein Wunder, ist sein Vater doch Musikschullehrer und war langjähriger Kapellmeister der Stadtkapelle Gmunden. "Ich habe bei der örtlichen Trachtenmusikkapelle in Unterach als Trommler gespielt. Dann mit 15, als die Fortgehzeit begonnen hat, bin ich erstmals mit dem DJ-Sound in Berührung gekommen und das hat mich sofort fasziniert", erzählt Markus Thurner. Danach hat er sich intensiv mit der Musik beschäftigt und auch ein kleines Equipment gekauft, das bei Geburtstagsfeiern mit Freunden zum Einsatz kam. Als soliden Beruf wählte er die Ausbildung zum Karosseriespengler und Lackierer und ist derzeit bei einem Autohaus in Mondsee beschäftigt.

Ausbildung an der DJ-Academy

Grundsolide legte er auch die Grundsteine für seine Laufbahn als DJ. "Ich habe eine zweijährige Ausbildung an einer DJ-Academy in Linz gemacht und auch sehr viel über Producing und Komposition gelernt", erzählt der 25-jährige Thuner alias DJ Mark Tarro. Doch eine DJ-Zertifikat ist noch lange kein Garant für große Auftritte. "Ich bin auf die harte Realität gestoßen, musste erst die Leute in der Szene kennenlernen und mir einen Namen machen." Zu den Mühen der Anfänge zählten Warm-up-Auftritte in Clubs ohne Gage. "Mittlerweile absolviere ich über 100 gut bezahlte Auftritte pro Jahr vor bis zu 2000 Leuten im Publikum. Die Arbeitsstunden im Autohaus habe ich mittlerweile auf 30 reduziert", so Markus, dessen Ziel es ist, einmal ganz von der Musik leben zu können. Dabei unterstützt ihn auch sein Vater, der sich um das Management kümmert.

Album selbst eingesungen

Markus tut alles, um dem Publikum hinter dem Pult und an den Turntables eine großartige Show zu bieten und ihm auch am Mikro so richtig einzuheizen. Apropos einheizen: Das Spiel mit dem Feuer hat er auf der Bühne in die Realität umgesetzt und dafür sogar einen Workshop für Feuerspucker und Feuerschlucker absolviert. "Ich produziere auch und habe schon ein ganzes Album selbst eingesungen, mache aber auch Projekte mit anderen Sängerinnen und Sängern", so der DJ vom Attersee. Seinen Stil hat er in letzter Zeit bewusst kommerzialisiert und widmet sich verstärkt dem Electro House, vorher waren Industrial Rock und Hard Style angesagt.

Die nächsten großen Auftritte von Markus Thurner alias DJ Mark Tarro sind beim Stadtfest Seekirchen am 1. Juli und beim Seefest Mondsee am 6. August. "In Seekirchen trete ich auf der Welle-1-Bühne auf, beim Seefest zwei Stunden vor dem großen Feuerwerk auf der Hauptbühne."

In Salzburg ist DJ Mark Tarro vor allem als Resident DJ im Lux Club bekannt. Vorbild ist für ihn der australische DJ Timmy Trumpet. "Der gibt wie ich immer Vollgas auf der Bühne. Wenn das Publikum eine coole Zeit hat, habe ich das auch, das ist das Beste." Infos: www.marktarro.at